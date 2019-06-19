Фарфан повторил рекорд Зизиньо

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан, в настоящий момент выступающий с национальной командой в Кубке Америки, повторил достижения бывшего бразильского футболиста Зизиньо.
34-летний хавбек отметился голом в победном матче группового этапа турнира с Боливией (3:1). Как сообщает MisterChip в «Твиттере», первый забитый мяч на Кубке Америки в исполнении Фарфана (2004 год) и его последнее взятие ворот разделили 15 лет. Аналогичного показателя добился и Зизиньо в период с 1942 по 1957 год.
Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он становился бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».
- 19 июня 2019
-
10:21
-
10:19
-
10:01
-
09:58
-
09:49
-
09:42
-
09:37
-
09:25
-
09:21
-
09:11
-
08:39
-
08:11
-
07:58
-
07:50
-
07:30
-
06:40
-
05:49
-
05:38
-
04:09
-
03:13
-
02:53
-
02:31
-
01:45
-
01:24
-
00:59
-
00:33
-
00:33
-
00:06
- 18 июня 2019
-
23:59
-
23:58
-
23:42
-
23:35
-
23:15
-
23:14
-
22:56