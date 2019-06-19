Фарфан повторил рекорд Зизиньо

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан, в настоящий момент выступающий с национальной командой в Кубке Америки, повторил достижения бывшего бразильского футболиста Зизиньо.



34-летний хавбек отметился голом в победном матче группового этапа турнира с Боливией (3:1). Как сообщает MisterChip в «Твиттере», первый забитый мяч на Кубке Америки в исполнении Фарфана (2004 год) и его последнее взятие ворот разделили 15 лет. Аналогичного показателя добился и Зизиньо в период с 1942 по 1957 год.



Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он становился бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».