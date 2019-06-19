Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Бывший полузащитник минского «Динамо» Салли Муниру в скором времени должен быть представлен в качестве новичка «Тамбова».
Как сообщает Ghanasoccernet в «Твиттере», 26-летний футболист заключил соглашение с новичком Российской Премьер-Лиги «Тамбовом».
Ганский футболист свою карьеру начал в румынском клубе ЧФР. Потом он переехал в «Стяуа», в составе которого выиграл Кубок Румынии. Вместе с «армейцами» участвовал в групповом этапе Лиги Европы. В 2018 году Салли защищал ряды турецкого клуба «Малатьяспор», а в феврале этого года заключил контракт с минским «Динамо». После окончания сезона Муниру покинул клуб на правах свободного агента.
Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
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