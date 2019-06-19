Неймар — президенту «ПСЖ»: я больше не желаю здесь играть, хочу вернуться домой

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своём желании покинуть команду в летнее трансферное окно и вернуться в «Барселону».
«Я больше не хочу здесь играть. Я хочу вернуться домой, откуда мне никогда не стоило уходить», — приводит слова Неймара AS со ссылкой на Mundo Deportivo.
Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. В ходе пребывания форварда в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в Испанию. Сообщалось, что на бразильца помимо «Барселоны» претендует и мадридский «Реал».
Аль-Хелаифи недавно выступил с критикой в адрес звёздных футболистов «ПСЖ», заявив, что клуб готов расстаться с теми, кто не относится к делу должным образом.
- 19 июня 2019
-
12:01
-
11:58
-
11:49
-
11:43
-
11:22
-
11:16
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:34
-
10:21
-
10:19
-
10:01
-
09:58
-
09:49
-
09:42
-
09:37
-
09:25
-
09:21
-
09:11
-
08:39
-
08:11
-
07:58
-
07:50
-
07:30
-
06:40
-
05:49
-
05:38
-
04:09
-
03:13
-
02:53
-
02:31
-
01:45
-
01:24
-
00:59