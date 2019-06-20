Сарри: никогда не видел такой решимости со стороны руководства взять тренера
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, как получилось его возвращение в Италию, где он ранее работал с «Наполи». Специалист сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который был наставником туринского «Ювентуса» с 2014 по 2019 год.
«Я отдал всё „Наполи“. Потом у меня возникли сомнения, и я решил получить замечательный опыт в Премьер-лиге. „Ювентус“, лучший итальянский клуб нынешнего времени, предложил мне возможность вернуться в Италию. Это венчающее достижение долгой карьеры. Я никогда не видел такой решимости со стороны руководства взять в команду тренера. Прекрасное отношение, которое убедило меня. Это были сильные ощущения», — сказал Сарри на пресс-конференции.
- 20 июня 2019
-
13:42
-
13:38
-
13:19
-
13:06
-
13:06
-
12:51
-
12:41
-
12:25
-
12:19
-
12:13
-
11:59
-
11:50
-
11:46
-
11:41
-
11:31
-
11:25
-
11:11
-
10:58
-
10:44
-
10:44
-
10:22
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:46
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:52
-
08:40
-
08:25
Партнерский контент