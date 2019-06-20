Сарри: никогда не видел такой решимости со стороны руководства взять тренера

Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, как получилось его возвращение в Италию, где он ранее работал с «Наполи». Специалист сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который был наставником туринского «Ювентуса» с 2014 по 2019 год.

«Я отдал всё „Наполи“. Потом у меня возникли сомнения, и я решил получить замечательный опыт в Премьер-лиге. „Ювентус“, лучший итальянский клуб нынешнего времени, предложил мне возможность вернуться в Италию. Это венчающее достижение долгой карьеры. Я никогда не видел такой решимости со стороны руководства взять в команду тренера. Прекрасное отношение, которое убедило меня. Это были сильные ощущения», — сказал Сарри на пресс-конференции.