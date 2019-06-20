«Тамбов» разгромил белорусский клуб «Барановичи» со счётом 7:0

Российский «Тамбов» в товарищеском матче разгромил белорусские «Барановичи» со счётом 7:0. Встреча состоялась в Беларуси, где тамбовский клуб проводит предсезонный сбор.

Дублями отметились Олабиран Муйва и Вагиз Галиулин. По голу на счету Михаила Костюкова, Мохамеда Конате и Мохаммеда Усмана.

«Барановичи» — «Тамбов» — 0:7

Голы: Муйва (2), Галиулин (2), Костюков, Конате, Усман.

В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу.



В стартовом туре сезона-2019/20 «Тамбов» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 14 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.