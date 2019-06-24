Широков: если заходить куда-то, то только гендиректором. Но вариантов нет

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Широков рассказал о планах на будущее.
«Если заходить куда-то, то только на позицию генерального директора. Если ниже, то могут не совпадать взгляды. Также нужно просить минимум два года, тогда какую-то позитивную работу можно сделать. Даже если что-то не понравится, всё равно будет понятно, что какое-то развитие есть. Я понял, что нужно приходить командной, чтобы руководство работало в одном ключе, тогда можно будет что-то сделать. Но вариантов нет. Трудно найти человека, который вам бы поверил, дал бы два года.
Готов ли я пойти работать в клуб ФНЛ? Почему нет. Хоккей? В нём разбираться надо. Нужно понимать, что есть топовый спортивный директор, которому ты доверяешь. Ты же тоже должен понимать специфику, кто как катается и так далее. Я со многими общаюсь, кто в этом разбирается, а они говорят: «У того хоккеиста такие руки!». А какие руки — фиг знает", — сказал Широков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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