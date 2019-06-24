Шунин заключил новый контракт с «Динамо»

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о заключении нового контракта с голкипером Антоном Шуниным. Новое соглашение 32-летнего вратаря с московским клубом рассчитано на 3 года.

Шунин — воспитанник академии «Динамо». Голкипер дебютировал в составе основной команды московского клуба в апреле 2007 года. Всего Шунин принял участие в 240 матчах за «Динамо», в 99 из которых выходил на поле с капитанской повязкой. Вместе с командой голкипер выиграл бронзовые медали РПЛ в 2008 году. С 2007 года Шунин выступает за национальную команду России.

Московское «Динамо» набрало 33 очка и завершило чемпионат на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».