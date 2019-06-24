«Динамо» объявило о продлении контракта с Хохловым
Московское «Динамо» на официальном сайте команды объявило о продлении контракта с главным тренером Дмитрием Хохловым.
Помимо главного тренера трудовые соглашения с московским клубом продлили наставник Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников. У тренера по физической подготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущий контракт с «Динамо».
Хохлов возглавил «Динамо» в октябре 2017 года, сменив на посту главного тренера московской команды Юрия Калитвинцева. Ранее Хохлов выступал в составе «Динамо» в качестве игрока.
Московское «Динамо» набрало 33 очка и финишировало на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».
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