Азмун: у меня есть техника, я не Дзюба
«Зенит» в социальной сети опубликовал видеоролик с одной из тренировок команды, в котором нападающие Сердар Азмун и Артём Дзюба обменялись шутками в адрес друг друга.
«У меня есть техника, я не Дзюба», — сказал Азмун, забив гол в пустые ворота.
«Он не иранец, он – туркмен», — иронично ответил Дзюба.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» петербургского клуба.
Ближайший матч команда проведёт сегодня, 25 июня. Соперником сине-бело-голубых будет болгарский «Левски».
Новый сезон «Зенит» начнёт матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча состоится 6 июля на «ВТБ Арене» в Москве. В первом туре Премьер-Лиги сезона-2019/20 сине-бело-голубые на своём поле сыграют с «Тамбовом». Матч пройдёт 14 июля.
Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в Австрии
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