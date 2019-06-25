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Азмун: у меня есть техника, я не Дзюба

Азмун: у меня есть техника, я не Дзюба
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» в социальной сети опубликовал видеоролик с одной из тренировок команды, в котором нападающие Сердар Азмун и Артём Дзюба обменялись шутками в адрес друг друга.

«У меня есть техника, я не Дзюба», — сказал Азмун, забив гол в пустые ворота.

«Он не иранец, он – туркмен», — иронично ответил Дзюба.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» петербургского клуба.

Ближайший матч команда проведёт сегодня, 25 июня. Соперником сине-бело-голубых будет болгарский «Левски».

Новый сезон «Зенит» начнёт матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча состоится 6 июля на «ВТБ Арене» в Москве. В первом туре Премьер-Лиги сезона-2019/20 сине-бело-голубые на своём поле сыграют с «Тамбовом». Матч пройдёт 14 июля.

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