Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в Австрии
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Медведев провёл встречу с тренерским штабом и футболистами, а также познакомился с инфраструктурой отеля, где расположилась команда.
Алексаандр Медведев прибыл в расположение «Зенита»
Фото: Официальный сайт «Зенита»
В Австрии «Зенит» проводит по две тренировки в день. Ближайший матч команда проведёт во вторник, 25 июня. Соперником сине-бело-голубых будет болгарский «Левски».
Новый сезон «Зенит» начнёт матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча состоится 6 июля на «ВТБ Арене» в Москве. В первом туре Премьер-Лиги сезона-2019/20 сине-бело-голубые на своём поле сыграют с «Тамбовом». Матч пройдёт 14 июля.
Источник: «Зенит» готов продать Ригони в «Ривер Плейт» за $ 9 млн
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