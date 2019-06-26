«Бавария» переключится на Дембеле, если не сможет купить Зане

Мюнхенская «Бавария» определилась с альтернативной трансферной целью на случай неудачи в переговорах с «Манчестер Сити» по полузащитнику Лерою Зане.



Как сообщает Sport Bild, руководство немецкого клуба готово переключить внимание на другого звёздного флангового футболиста атаки – Усмана Дембеле из «Барселоны». Отмечается, что в «Баварии» следили за французом ещё до его перехода в дортмундскую «Боруссию» летом 2016 года и с тех пор не перестали интересоваться им.



Ранее сообщалось, что Дембеле может покинуть «Барселону» из-за проблем с дисциплиной, однако, по последней информации СМИ, в каталонском клубе уведомили хавбека, что не расстанутся с ним в летнее трансферное окно.



В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провёл 29 матчей в испанской Примере, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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