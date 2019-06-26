Цорн: «Спартак» поддерживал изменение лимита на легионеров
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал тот факт, что с сезона-2020/21 в РПЛ будет введён новый лимит на легионеров по системе «8+17».
«Лимит на легионеров? Наша позиция изначально была такая, что мы поддерживали общее мнение и были за изменение лимита», — цитирует Цорна Sport24.
В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.
В минувшем сезоне чемпионата России первое место в турнирной таблице занял «Зенит», набравший 64 очка в 30 турах. Место в тройке лидеров также удалось добыть «Локомотиву» и «Краснодару» (оба — 56). На четвёртой и пятой строчках расположились ЦСКА (51) и «Спартак» (49).
РФС принял формат лимита на легионеров «8+17», он вступит в силу в 2020 году
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