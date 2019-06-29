Эриксен ищет жильё в Мадриде. Им интересуется «Реал»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиан Эриксен готовится к переезду в Мадрид. Футболист начал поиски дома в столице Испании, сообщает датское издание Fyens.
Ранее сообщалось, что Эриксена намерен подписать «Реал».
Напомним, что в ходе минувшего сезона мадридский клуб отказывался платить за Эриксена требуемые «шпорами» € 150 млн.
Руководство «Тоттенхэма» предлагает Эриксену новое соглашение на четыре года с увеличением годового оклада на € 2 млн – до € 6 млн. Если игрок согласится на такие условия, то сравняется по зарплате с Уго Льорисом и Деле Алли и будет уступать лишь Гарри Кейну (€ 8,8 млн).
В сезоне-2018/19 Эриксен принял участие в 35 матчах чемпионата Англии и забил 8 голов. В минувшие выходные «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов со счётом 0:2.
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