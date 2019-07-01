Черчесов посетил тренировку «Краснодара» на сборе в Австрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку «Краснодара» на сборе в Австрии, сообщает пресс-служба краснодарского клуба. Ранее наставник национальной команды присутствовал на тренировке ЦСКА.

Фото доступно на странице «Краснодара» в «Твиттере».

Напомним, во 2-м туре Кубка Париматч Премьер «Краснодар» разгромил «Ростов» со счётом 3:0. В следующем туре соревнования «Краснодар» проведёт матч с московским «Спартаком» 4 июля.



«Краснодар» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. Команда Мурада Мусаева выступит в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне. Чемпионат России «Краснодар» начинает гостевым матчем с грозненским «Ахматом».