Тульский «Арсенал» опроверг переход румынского форварда

Пресс-служба тульского «Арсенала» не подтвердила информацию о переходе нападающего румынского клуба «Волунтари» Александру Тудорие. Ранее в СМИ появилась информация, что «Арсенал» приобрёл румынского форварда за € 300 тыс.
«Информация, которая появляется в средствах массовой информации, не всегда правдива. Не нужно верить слухам. О всех трансферах можно узнать на нашем официальном сайте», — цитирует News.ru пресс-службу «Арсенала».
В прошлом сезоне Тудорие сыграл 36 матчей в чемпионате Румынии, в которых отметился 10 забитыми мячами.
«Арсенал» завершил сезон-2018/19 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах команда из Тулы одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В следующей кампании «оружейники» примут участие в Лиге Европы.
- 3 июля 2019
-
16:03
-
16:00
-
15:45
-
15:21
-
15:09
-
14:54
-
14:52
-
14:35
-
14:25
-
14:14
-
14:08
-
14:08
-
14:02
-
13:53
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:12
-
13:09
-
12:49
-
12:30
-
12:29
-
12:13
-
12:10
-
11:52
-
11:43
-
11:38
-
11:23
-
11:18
-
11:14
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:24
-
10:05