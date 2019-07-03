Тульский «Арсенал» опроверг переход румынского форварда

Пресс-служба тульского «Арсенала» не подтвердила информацию о переходе нападающего румынского клуба «Волунтари» Александру Тудорие. Ранее в СМИ появилась информация, что «Арсенал» приобрёл румынского форварда за € 300 тыс.

«Информация, которая появляется в средствах массовой информации, не всегда правдива. Не нужно верить слухам. О всех трансферах можно узнать на нашем официальном сайте», — цитирует News.ru пресс-службу «Арсенала».



В прошлом сезоне Тудорие сыграл 36 матчей в чемпионате Румынии, в которых отметился 10 забитыми мячами.

«Арсенал» завершил сезон-2018/19 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах команда из Тулы одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В следующей кампании «оружейники» примут участие в Лиге Европы.