Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским «Пршибрамом»

В товарищеском матче чешский клуб «Пршибрам» встречался с тульским «Арсеналом». Игра состоялась на стадионе «Куфштайн-Арена» в Австрии и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Главный арбитр встречи австриец Кристофер Егер показал всего одну жёлтую карточку за весь матч. Предупреждение на 30-й минуте получил полузащитник «Пршибрама» Ярослав Треглер.



Ранее тульский «Арсенал» обыграл инсбрукский «Ваккер» в товарищеском матче на сборе в Австрии со счётом 3:1. «Арсенал» завершил сезон-2018/19 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах команда из Тулы одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В следующей кампании «оружейники» примут участие в Лиге Европы.