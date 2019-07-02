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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским «Пршибрамом»

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским «Пршибрамом»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче чешский клуб «Пршибрам» встречался с тульским «Арсеналом». Игра состоялась на стадионе «Куфштайн-Арена» в Австрии и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи австриец Кристофер Егер показал всего одну жёлтую карточку за весь матч. Предупреждение на 30-й минуте получил полузащитник «Пршибрама» Ярослав Треглер.

Ранее тульский «Арсенал» обыграл инсбрукский «Ваккер» в товарищеском матче на сборе в Австрии со счётом 3:1. «Арсенал» завершил сезон-2018/19 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах команда из Тулы одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В следующей кампании «оружейники» примут участие в Лиге Европы.

Товарищеские матчи (клубы)
02 июля 2019, вторник. 17:30 МСК
Пршибрам
Пршибрам, Чехия
0 : 0
Арсенал Т
Тула, Россия
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