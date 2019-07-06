Куадрадо может перейти в «Шанхай Шэньхуа»

Защитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в Китае, сообщает Tuttosport.
По информации источника, представители 31-летнего колумбийского футболиста ведут переговоры о переходе в «Шанхай Шэньхуа». Ожидается, что сумма трансфера игрока составит € 15 млн.
Куадрадо перешёл в «Ювентус» летом 2016 года из «Челси» на правах аренды за € 5 млн. Через год туринский клуб выкупил игрока за € 20 млн. В минувшем сезоне он провёл 18 матчей в итальянской Серии А, стал автором одного гола, а также отдал две результативные передачи. Контракт Куадрадо с туринским клубом действует до лета 2020 года. С 2010 года Куадрадо выступает в составе национальной команды Колумбии.
Туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии по итогам сезона-2018/19.
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