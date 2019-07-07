Малафеев открыл бутылку ударом ногой

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев вслед за женой принял участие в набравшем популярность #bottlecapchallenge. Участники челленджа предпринимают попытки открыть бутылку ударом ногой.

Видео можно посмотреть на странице Вячеслава Малафеева в «Твиттере».

Ранее участниками челленджа стали чемпион UFC Макс Холлоуэй, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, голливудский киноактёр Джейсон Стетхэм и другие известные личности из мира спорта и шоу-бизнеса.

В настоящее время Малафеев занимает пост заместителя спортивного директора «Зенита». В бытность игроком за сине-бело-голубых вратарь выступал на протяжении 17 сезонов. За петербургский клуб он сыграл 442 матча. В составе «Зенита» завоевал 11 трофеев.