Малафеев открыл бутылку ударом ногой
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев вслед за женой принял участие в набравшем популярность #bottlecapchallenge. Участники челленджа предпринимают попытки открыть бутылку ударом ногой.
Видео можно посмотреть на странице Вячеслава Малафеева в «Твиттере».
Ранее участниками челленджа стали чемпион UFC Макс Холлоуэй, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, голливудский киноактёр Джейсон Стетхэм и другие известные личности из мира спорта и шоу-бизнеса.
В настоящее время Малафеев занимает пост заместителя спортивного директора «Зенита». В бытность игроком за сине-бело-голубых вратарь выступал на протяжении 17 сезонов. За петербургский клуб он сыграл 442 матча. В составе «Зенита» завоевал 11 трофеев.
Жена Малафеева открыла бутылку ударом ногой
- 7 июля 2019
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