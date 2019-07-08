Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Моцарт: говорю друзьям, что в России можно охлаждать пиво на улице. Не верят

Моцарт: говорю друзьям, что в России можно охлаждать пиво на улице. Не верят
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» Сантос Моцарт рассказал о реакции друзей на родине на рассказы о морозах в России.

«Что говорю своим бразильским друзьям, когда они просят рассказать о России? В России иногда можно выставлять пиво на улицу, чтобы его охладить. Такой же холодильник, который превращает всё в лёд. Народ мне не верит», — сказал Моцарт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Моцарт защищал цвета «Спартака» с 2005 по 2009 год. В составе красно-белых бразильский хавбек трижды становился серебряным призёром чемпионата России. Также за свою карьеру, которая длилась с 1997 по 2012 год, Сантос успел поиграть за «Бордо», «Реджину», «Ливорно», «Шанхай Шэньсинь», «Фламенго», «Палмейрас» и ещё ряд бразильских клубов.

Моцарт: до сих пор не могу объяснить перевод в дубль меня, Титова и Калиниченко
Телингатер нашёл Моцарта и расспросил его обо всём: Черчесове, Дзюбе, Титове и фабрике по производству кашасы.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент