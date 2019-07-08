Моцарт: говорю друзьям, что в России можно охлаждать пиво на улице. Не верят

Бывший полузащитник московского «Спартака» Сантос Моцарт рассказал о реакции друзей на родине на рассказы о морозах в России.
«Что говорю своим бразильским друзьям, когда они просят рассказать о России? В России иногда можно выставлять пиво на улицу, чтобы его охладить. Такой же холодильник, который превращает всё в лёд. Народ мне не верит», — сказал Моцарт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Моцарт защищал цвета «Спартака» с 2005 по 2009 год. В составе красно-белых бразильский хавбек трижды становился серебряным призёром чемпионата России. Также за свою карьеру, которая длилась с 1997 по 2012 год, Сантос успел поиграть за «Бордо», «Реджину», «Ливорно», «Шанхай Шэньсинь», «Фламенго», «Палмейрас» и ещё ряд бразильских клубов.
- 8 июля 2019
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