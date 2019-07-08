Капитан «Пяста»: в противостоянии с БАТЭ оставим на поле сердца и яйца
Капитан «Пяста» Херард Бадя поделился ожиданиями от противостояния с БАТЭ в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Команда из Беларуси является фаворитом противостояния. Игроки БАТЭ выиграли свой чемпионат 15 раз, с 2006 года делают это постоянно. Они имеют пятикратное участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Но мы любим делать сюрпризы. Мы недавно выиграли чемпионат Польши, хотя в нас мало кто верил. Почему не можем снова удивлять?
Чемпионат Беларуси в разгаре, для соперника это плюс. Но мы постараемся восполнить недостаток игровой практики, оставив на поле сердца и яйца. Я не знаю, как закончится противостояние, но обещаю, что команда будет биться», — цитирует Бади Sportowe Fakty.
- 8 июля 2019
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