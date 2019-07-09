Спаич: если «Краснодар» хочет биться за чемпионство, то скамейку нужно пополнять

Защитник «Краснодара» и сборной Сербии Урош Спаич дал комментарий в преддверии нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Клуб покинули очень сильные игроки, но так бывает. Нужно идти дальше. Не могу сейчас судить о том, насколько сопоставимы потери и приобретения, это покажет только время. Уже в самом начале сезона у нас будет очень насыщенный календарь. Сначала нужно хорошо стартовать в РПЛ, а затем предстоит квалификация Лиги чемпионов. Это очень важно для нас. Так что нужно хорошо подготовиться. Все в клубе работают над тем, чтобы команду пополняли только футболисты самого высокого уровня.

Решена ли проблема глубины скамейки или нужны ещё покупки? В прошлом сезоне с этим были трудности. В «Краснодаре» много молодых игроков, но этого не всегда хватало. Если мы хотим биться за самые высокие места и чемпионство, то, конечно, скамейку нужно пополнять. Из-за этого мы потеряли много очков в прошлом сезоне. Думаю, в «Краснодаре» все видели это и знают о такой проблеме. Уверен, в клубе будут работать над этим», — приводят слова а «Известия».