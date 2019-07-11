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«Арсенал» одолел «Динамо» в первом матче нового сезона молодёжного первенства

«Арсенал» одолел «Динамо» в первом матче нового сезона молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В 1-м туре молодёжного первенства России «Арсенал» принимал «Динамо». Матч состоялся на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяйской команды.

Соперники не могли поразить ворота на протяжении большей части встречи. Лишь под занавес матча, на 89-й минуте, «оружейникам» удалось выйти вперёд благодаря точному удару полузащитника Тимура Лобанова, вышедшего на поле на замену. До конца игры бело-голубым не удалось спастись от поражения.

Остальные матч 1-го тура соревнования пройдут в ближайшие три дня – 12, 13 и 14 июля. С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

В прошлом сезоне «Арсенал» занял четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Динамо» финишировало строчкой выше.

Россия - Молодёжное первенство. 1-й тур
11 июля 2019, четверг. 13:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
1 : 0
Динамо-мол.
Москва
1:0 – – 89
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