А. Фетисов: переговоры по Анюкову были очень трудными, вели их более месяца

Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал подписание клубом бывшего защитника «Зенита» Александра Анюкова.

«Самарским болельщикам не нужно представлять Александра. Все прекрасно знают его футбольные качества. Он является одним из самых титулованных российских игроков, родившихся в Самаре. Очень рад, что трудные переговоры, которые мы вели более месяца, успешно завершены. Вы видите, что в этом году мы привлекли группу молодых самарских воспитанников, которые прошли полноценные летние сборы. Сейчас все они входят в обойму команды. С приходом Александра „самарское лобби“ расширяется, и его опыт поможет не только молодым игрокам, но и родному клубу», — цитирует Фетисова официальный сайт «Крыльев Советов».