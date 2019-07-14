Защитник «Наполи» Хюсай близок к переходу в «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» близок к приобретению албанского защитника неаполитанского «Наполи» Эльсеида Хюсая, утверждает Marca.
По данным источника, испанский клуб согласился заплатить за футболиста требуемые € 15 млн. «Матрасники» предлагали за албанца € 12 млн, но «Наполи» отказался снижать цену. В составе «Атлетико» Хюсай может заменить защитника Хуанфрана, который покинул клуб по истечении срока контракта.
25-летний Хюсай выступает за «Наполи» с 2015 года. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором двух результативных передач, а также получил четыре жёлтые карточки.
«Атлетико» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Испании и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.
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