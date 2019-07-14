На Дани Алвеса претендуют три клуба АПЛ
Бразильский защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, в услугах 36-летнего игрока, который после истечения срока действия контракта с «Пари Сен-Жермен» получил статус свободного агента, заинтересованы сразу три клуба из АПЛ — лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Манчестер Сити».
Напомним, в стан парижан Дани Алвес перешёл летом 2017 года из «Ювентуса». Переход состоялся на правах свободного агента. В завершившемся сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 32 матчах. На счету игрока три забитых мяча и восемь результативных передач. Ранее бразилец выступал за «Байю», «Севилью» и «Барселону».
Дани Алвес заступился за Неймара и сравнил его с Месси и Роналду
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