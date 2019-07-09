Дани Алвес заступился за Неймара и сравнил его с Месси и Роналду

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился мыслями о критике в адрес его партнёра по национальной команде нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
«Если в команде есть Месси, она должна играть на него – так же как команда, в которой есть Роналду. Это же касается и Неймара. Он находится на другом уровне по сравнению с остальными, и если команда играет на него, он продолжает отвечать на поле. Не думаю, что футболисты такого рода делают что-то не ради команды.
Я осознал это, когда играл с Месси. Если он в моей команде, почему я должен делать что-то ещё кроме передачи на него? Я знаю, что он может решить судьбу матча, поэтому мяч должен быть у него. И Неймар тоже относится к таким игрокам.
Я не согласен с критикой в адрес Неймара, потому что её значительная часть относится к его действиям за пределами поля, а не к его игре, которая всегда даёт результат. Я его друг и поэтому моя задача – убедиться, что он осознаёт свой футбольный дар», — цитирует Алвеса Goal.com со ссылкой на программу Bem Amigos.
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