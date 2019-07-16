Жест Хвичи после гола, Смолов на стиле и Денисов в розе «Локо». Яркие фото матча

14 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в завершающем первый тур Российской Премьер-Лиги матче «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином». Встреча завершилась со счётом 1:1.

В середине первого тайма, на 23-й минуте, «железнодорожники» получили возможность выйти вперёд, однако полузащитник Антон Миранчук не сумел реализовать пенальти. Уже во второй половине встречи, на 66-й минуте, «Локомотив» всё же открыл счёт – отличился брат хавбека Алексей. Спустя 10 минут гости восстановили равенство в счёте усилиями полузащитника Хвичи Кварацхелии. До конца встречи ни одной из команд не удалось вырвать победу.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.