Модрич может стать игроком «Милана»

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич может перейти в «Милан», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, агент футболиста Владо Лемич недавно встречался с руководством итальянской команды, которое рассматривает обладателя «Золотого мяча» как лидера раздевалки и наставника для молодых игроков.



Вместе с тем сообщается, что основным препятствием для перехода хорватского футболиста может стать высокая зарплата Модрича. В настоящее время она составляет € 12 млн в год.

В минувшем сезоне Модрич сыграл на клубном уровне 46 матчей. На счету 33-летнего полузащитника четыре забитых мяча и восемь результативных передач. Соглашение хорвата с «Реалом» рассчитано до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 20 млн.