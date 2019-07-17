Модрич может стать игроком «Милана»
Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич может перейти в «Милан», сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, агент футболиста Владо Лемич недавно встречался с руководством итальянской команды, которое рассматривает обладателя «Золотого мяча» как лидера раздевалки и наставника для молодых игроков.
Вместе с тем сообщается, что основным препятствием для перехода хорватского футболиста может стать высокая зарплата Модрича. В настоящее время она составляет € 12 млн в год.
В минувшем сезоне Модрич сыграл на клубном уровне 46 матчей. На счету 33-летнего полузащитника четыре забитых мяча и восемь результативных передач. Соглашение хорвата с «Реалом» рассчитано до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
«Реал» может продать Модрича
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