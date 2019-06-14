«Реал» может продать Модрича

Этим летом полузащитник «Реала» Лука Модрич может сменить клубную прописку, утверждает El Mundo.

По информации источника, траты в размере € 300 млн в текущее трансферное окно на усиление состава вынудили «Королевский клуб» пересмотреть свою позицию по будущему некоторых из игроков команды, чтобы компенсировать расходы продажей футболистов. В частности, «сливочные» будут готовы выслушать предложения по Модричу, если хорват сам изъявит желание сменить команду.

В завершившемся сезоне Модрич сыграл на клубном уровне 46 матчей. На счету 33-летнего хавбека 4 забитых мяча и 8 результативных передач. Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 20 млн.