«Краснодар» разгромил «Уфу» в выездном матче молодёжного первенства

Во 2-м туре молодёжного первенства России «Уфа» принимала «Краснодар». Матч состоялся на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился победой гостей со счётом 4:0.



«Быки» вышли вперёд уже на 12-й минуте – отличился полузащитник Сергей Петерсон. Спустя всего 8 минут нападающий Михаил Берснев удвоил преимущество краснодарской команды. На 31-й минуте хавбек гостей Игорь Юрченко довёл счёт до разгромного. Точку в противостоянии поставил форвард «Краснодара» Руслан Пидлисняк, забивший на 65-й минуте.



«Краснодар» после двух матчей занимает восьмое место в турнирной таблице молодёжного первенства, имея в активе 3 очка. «Уфа» (0) располагается на последней строчке. С полной таблице соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

