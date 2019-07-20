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«Краснодар» разгромил «Уфу» в выездном матче молодёжного первенства

«Краснодар» разгромил «Уфу» в выездном матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

Во 2-м туре молодёжного первенства России «Уфа» принимала «Краснодар». Матч состоялся на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился победой гостей со счётом 4:0.

«Быки» вышли вперёд уже на 12-й минуте – отличился полузащитник Сергей Петерсон. Спустя всего 8 минут нападающий Михаил Берснев удвоил преимущество краснодарской команды. На 31-й минуте хавбек гостей Игорь Юрченко довёл счёт до разгромного. Точку в противостоянии поставил форвард «Краснодара» Руслан Пидлисняк, забивший на 65-й минуте.

«Краснодар» после двух матчей занимает восьмое место в турнирной таблице молодёжного первенства, имея в активе 3 очка. «Уфа» (0) располагается на последней строчке. С полной таблице соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
20 июля 2019, суббота. 08:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
0 : 4
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 – Петерсон – 12, 0:2 – Берснев – 20, 0:3 – Юрченко – 31, 0:4 – Пидлисняк – 65
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