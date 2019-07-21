Григорян: возможно, мне ещё предстоит заняться аналитикой на телевидении
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян не исключил, что может сменить работу в будущем и уйти на телевидение.
«В РПЛ отказались от трёх защитников? Ваш вопрос больше не для пресс-конференции, а для той ситуации, когда я занимался аналитикой на телевидении. Возможно, мне это ещё предстоит», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, Григорян возглавил «Тамбов» в конце апреля текущего года. Контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета следующего года.
Ранее Григорян тренировал такие известные клубы, как «Химки», «Луч-Энергия», «Тосно», «Пахтакор», «СКА-Хабаровск», «Анжи» и «Арарат» (Москва). Кроме того, специалист в течение нескольких лет работал в женском футболе.
Григорян: трудно предъявить претензии игроком «Тамбова» за матч с «Локомотивом»
- 21 июля 2019
-
20:20
-
20:11
-
20:01
-
20:00
-
19:47
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:27
-
19:26
-
19:22
-
19:20
-
19:14
-
19:05
-
19:01
-
18:56
-
18:51
-
18:50
-
18:37
-
18:24
-
18:21
-
18:14
-
18:07
-
17:57
-
17:54
-
17:46
-
17:38
-
17:25
-
17:16
-
17:12
-
17:07
-
17:00
-
16:58
-
16:41
-
16:38
Партнерский контент