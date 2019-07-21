Григорян: возможно, мне ещё предстоит заняться аналитикой на телевидении

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян не исключил, что может сменить работу в будущем и уйти на телевидение.

«В РПЛ отказались от трёх защитников? Ваш вопрос больше не для пресс-конференции, а для той ситуации, когда я занимался аналитикой на телевидении. Возможно, мне это ещё предстоит», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, Григорян возглавил «Тамбов» в конце апреля текущего года. Контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета следующего года.

Ранее Григорян тренировал такие известные клубы, как «Химки», «Луч-Энергия», «Тосно», «Пахтакор», «СКА-Хабаровск», «Анжи» и «Арарат» (Москва). Кроме того, специалист в течение нескольких лет работал в женском футболе.