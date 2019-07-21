Григорян: трудно предъявить претензии игроком «Тамбова» за матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2).

«Трудно предъявить претензии игрокам. К самоотдаче вообще претензий нет, к плану на игру — тоже, потому что всё складывалось согласно ему. Нельзя говорить, что есть закономерность в том, что мы снова пропустили два мяча за пару минут. Но факт остается фактом – инициативу мы упускаем быстро. Во втором тайме чувствовал, что можем сравнять, что игроки на это настроены. Но не вышло. В целом мы выглядели достойно.

Бенито усиливает игру команды. Это произошло и в первом матче, и сегодня. Он будет выходить в старте, но это должно быть неожиданностью для соперника. Он игрок яркий, талантливый, но специфичный.

Я увидел тех ребят, которых вижу на тренировках. Увидел настоящих парней, которые не просто вышли играть достойно, а выигрывать. План на игру сработал очень быстро – мы забили так, как планировали, создали несколько опасных моментов. Сейчас «Локомотив» будет в Лиге чемпионов играть, поведёт 1:0, посмотрю, как поведут себя игроки.

«Зенит», «Локомотив» – это не убийственный график. Вы смотрели «Арсенал» в прошлом туре? Чем эта команда на данный момент уступает «Зениту» и «Локомотиву»? Для нас, наоборот, очень хороший график. Мы только формируемся как команда. У нас 11 национальностей в команде. Постепенно сыгрываемся. Нам и хорошо, что мы первые три тура проходим с командами топ-уровня", — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.