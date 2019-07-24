Медведев: Нобоа игрок «Зенита», значит, «Сочи» и Кристиан соглашения не достигли

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника сине-бело-голубых Кристиана Нобоа в «Сочи».

«На данный момент Нобоа – игрок «Зенита». Что касается «Сочи», то переговоры, которые они вели с Нобоа по контракту, – это дело клуба «Сочи». Раз Нобоа сейчас игрок «Зенита», значит «Сочи» и Кристиан соглашения не достигли. Но трансферное окно открыто, прогнозировать ничего не хочу. Продолжит ли «Сочи» переговоры с ним? Надо спросить у сочинского клуба», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Нобоа выступает за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне 34-летний эквадорский полузащитник из-за травмы колена принял участие лишь в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу.