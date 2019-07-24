Медведев: Нобоа игрок «Зенита», значит, «Сочи» и Кристиан соглашения не достигли

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника сине-бело-голубых Кристиана Нобоа в «Сочи».
«На данный момент Нобоа – игрок «Зенита». Что касается «Сочи», то переговоры, которые они вели с Нобоа по контракту, – это дело клуба «Сочи». Раз Нобоа сейчас игрок «Зенита», значит «Сочи» и Кристиан соглашения не достигли. Но трансферное окно открыто, прогнозировать ничего не хочу. Продолжит ли «Сочи» переговоры с ним? Надо спросить у сочинского клуба», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Нобоа выступает за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне 34-летний эквадорский полузащитник из-за травмы колена принял участие лишь в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу.
- 24 июля 2019
-
19:36
-
19:31
-
19:24
-
19:19
-
19:05
-
19:04
-
18:54
-
18:39
-
18:36
-
18:30
-
18:28
-
18:16
-
18:06
-
17:55
-
17:51
-
17:36
-
17:36
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:13
-
17:07
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:20
-
16:07
-
15:59
-
15:51
-
15:46
-
15:26
-
15:25
-
15:09
-
14:45
-
14:38