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Бийол: во втором тайме «Локомотив» был чуть лучше, но мы их сдержали

Бийол: во втором тайме «Локомотив» был чуть лучше, но мы их сдержали
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).

«Сегодня была очень тяжёлая игра. Мы хорошо провели первый тайм, гол с пенальти забили, VAR сегодня был за нас.

Во втором тайме «Локомотив» был чуть лучше, хотел забить гол, но мы их сдержали. Когда 1:0 в нашу пользу, тяжело, нужно сохранять результат, и последние минуты матча всегда тяжёлые. Мы очень рады победе», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м.

В 4-м туре «армейцы» на выезде 4 августа сыграют с «Рубином». «Локомотив» 3 августа в гостях встретится с «Крыльями Советов».

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