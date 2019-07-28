Бийол: во втором тайме «Локомотив» был чуть лучше, но мы их сдержали

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).



«Сегодня была очень тяжёлая игра. Мы хорошо провели первый тайм, гол с пенальти забили, VAR сегодня был за нас.



Во втором тайме «Локомотив» был чуть лучше, хотел забить гол, но мы их сдержали. Когда 1:0 в нашу пользу, тяжело, нужно сохранять результат, и последние минуты матча всегда тяжёлые. Мы очень рады победе», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м.

В 4-м туре «армейцы» на выезде 4 августа сыграют с «Рубином». «Локомотив» 3 августа в гостях встретится с «Крыльями Советов».