Исторический пенальти — в видеообзоре матча ЦСКА — «Локомотив»

В 3-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

На 30-й минуте гол забил нападающий «Локомотива» Антонио Эдер, но арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд при помощи VAR.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма. Автором гола стал нападающий «армейского» клуба Фёдор Чалов, который реализовал пенальти. Арбитр назначил 11-метровый удар после просмотра VAR. Это первый пенальти в истории РПЛ, который был назначен после просмотра видеоповтора.

ЦСКА, набрав шесть очков, вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (4) — на 9-м месте.



В 4-м туре «армейцы» на выезде 4 августа сыграют с «Рубином», а «Локомотив» 3 августа в гостях встретится с «Крыльями Советов».