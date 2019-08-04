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Официальная группа болельщиков «Балтики» запустила флешмоб, чтобы вернуть Лепсаю

Официальная группа болельщиков «Балтики» запустила флешмоб, чтобы вернуть Лепсаю
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Официальная страница болельщиков калининградской «Балтики» запустила в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» флешмоб с целью вернуть на пост генерального директора клуба Тимура Лепсаю.

Причиной возникновения флешмоба послужили неудовлетворительные результаты «Балтики» на старте сезона Футбольной национальной лиги. Напомним, после 6 туров «Балтика» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 3 очка. Лидером соревнований на данный момент являются подмосковные «Химки» (14).

Напомним, Лепсая покинул пост генерального директора «Балтики» в декабре 2018 года по собственному желанию. При Лепсае «Балтике» заняла 5 место в ФНЛ в сезоне 2017/2018.

В следующем туре Футбольной национальной лиги «Балтика» 10 августа сыграет на выезде с «Мордовией».

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