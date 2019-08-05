Докампо: «Рубин» во втором тайме владел инициативой, но не смог забить

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение команды в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Сегодня наверно начали лучше, чем в предыдущих играх. Но, конечно, не смогли превратить это преимущество в гол. Потом мы провели не очень хороший отрезок, где качество ЦСКА было заметно, пропустили гол. Во втором тайме завладели инициативой, жаль, что не смогли забить.

Кипиани? Наверно ему тяжело, потому что он недавно в команде. Сегодня мы хотели, чтобы он больше брал мяч и не допускал ошибок в пасах. Он пытался, но, как и все остальные, не смог усилить игру команды.

Новая схема? Мы исходим из принципов понимания игры. Важнее не схемы, а то, как мы можем усилить игру. Поэтому нам не принципиально 4-3-3 или 4-4-2. Игроки знают, что должны делать на поле. Мы хотим, чтобы они умели играть при разных схемах», — приводит слова Докампо пресс-служба клуба.