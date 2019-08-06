Главный тренер «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»

«Порту» проведёт первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» без своего главного тренера, сообщает O Jogo. Сержиу Консейсау был дисквалифицирован в прошлом розыгрыше этого турнира.
Причиной отстранения тренера стал выход команды на ответный матч четвертьфинала против «Ливерпуля» с опозданием. Дисциплинарную ответственность за такие нарушение несёт главный тренер. Заменит Консейсау на скамейке запасных его помощник Виктор Бруно.
Первая игра между «Краснодаром» и «Порту» состоится в России в среду, 7 августа. Ответный матч пройдёт в Португалии во вторник, 13 августа.
«Порту» в прошлом сезоне проиграл «Ливерпулю» оба четвертьфинальных матча. «Краснодар» дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, уступив «Валенсии», а в Лиге чемпионов команда дебютирует.
- 6 августа 2019
-
02:59
-
02:30
-
01:53
-
01:33
-
01:01
-
00:53
-
00:51
-
00:45
-
00:34
-
00:27
-
00:05
- 5 августа 2019
-
23:41
-
23:41
-
23:34
-
23:13
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:15
-
21:50
-
21:32
-
21:19
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:47
-
20:47
-
20:35
-
20:14
-
20:03
-
20:00
-
19:45