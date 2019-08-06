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Главный тренер «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»

Главный тренер «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»
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«Порту» проведёт первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» без своего главного тренера, сообщает O Jogo. Сержиу Консейсау был дисквалифицирован в прошлом розыгрыше этого турнира.

Причиной отстранения тренера стал выход команды на ответный матч четвертьфинала против «Ливерпуля» с опозданием. Дисциплинарную ответственность за такие нарушение несёт главный тренер. Заменит Консейсау на скамейке запасных его помощник Виктор Бруно.

Первая игра между «Краснодаром» и «Порту» состоится в России в среду, 7 августа. Ответный матч пройдёт в Португалии во вторник, 13 августа.

«Порту» в прошлом сезоне проиграл «Ливерпулю» оба четвертьфинальных матча. «Краснодар» дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, уступив «Валенсии», а в Лиге чемпионов команда дебютирует.

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