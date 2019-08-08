Намли: «Краснодар» был лучше «Порту» в матче квалификации Лиги чемпионов

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли поделился впечатлениями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).



«Наверное, мы хуже сыграли в первом тайме, чем могли бы, потому что три дня назад играли с «Зенитом». Может быть не успели восстановиться. Нам потребовалось несколько минут, чтобы войти в игру, как следует. Все равно считаю, что мы сыграли хорошо. К сожалению, не выиграли, но я считаю, что мы были лучше, чем «Порту» сегодня. Просто не использовали те голевые моменты, что имели, а «Порту» использовал. Штрафной все решил. Хотя он был не обязательным. Но это Лига чемпионов. На таком уровне соперники наказывают тебя за любую ошибку. В команде много новых игроков, поэтому нам требуется время, чтобы наладить взаимопонимание», — передаёт слова Намли корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

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