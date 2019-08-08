Вандерсон — о судействе в матче с «Порту»: все могут совершать ошибки

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).



«Мы вышли на поле, будучи уверенными в себе и своих силах. Мы знаем, «Порту» — хорошая команда, матчи с ними никогда не даются легко. «Краснодар» будет продолжать борьбу, на следующей неделе ответный матч. Считаю, у нас есть все шансы, чтобы пройти дальше.



В крупных матчах нас всегда хорошо поддерживают. В матчах Лиги Европы фанаты также оказывали фантастическую поддержку. Сегодня не было какой-то особой разницы, все понимают, какого уровня матч. Конечно, нам всегда нужна поддержка. Мы также ожидаем её в матче в Португалии.

Что касается судейства, все могут совершать ошибки. Тем не менее именно судья принимает финальное решение, наша работа — выходить на поле и показывать свой футбол. В чемпионате России также случаются разные моменты, но, несмотря на такие нюансы, надо забивать и побеждать.



Так как сегодня мы показали примерно равную игру, думаю, в Португалии нас ожидает то же самое. Повторюсь, у нас есть все шансы, чтобы вырвать победу", — передаёт слова Вандерсона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.