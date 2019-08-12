Медведев: приход Малкома в «Зенит» привёл к выводу, что Джорджевичу будет сложно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход в «Локомотив» нападающего Луки Джорджевича.



«Мы искренне желаем Джорджевичу успехов в продолжении его карьеры. Лука – молодой футболист, сейчас ему 25 лет, впереди ещё много лет карьеры. А с его футбольными способностями, я уверен, потенциал для роста у него ещё есть. Я сам видел, как он тренируется: Джорджевич очень позитивный парень, всегда работал профессионально. Что касается финансовой стороны трансфера, то сделка абсолютно конкурентоспособная и соответствует всем рыночным условиям. Да и персональным контрактом Лука доволен.



В «Зените» Джорджевич с 2012 года. Да, играл не так много, но его забитые голы за «Зенит» мы помним. А мяч за «Арсенал» в ворота «Локомотива» этой весной не забудем никогда. Видимо, этим он и обратил на себя особое внимание в «Локомотиве». Главный фактор, почему у Джорджевича не получилось закрепиться в «Зените», — это конкуренция. У нас есть Дзюба, Азмун, Дриусси. Приход Малкома, который также является легионером, однозначно привёл нас к выводу, что Джорджевичу будет сложно проявлять себя и попадать в заявку на игру, выходить на поле. Мы никогда не будем держать игроков на лавке, поэтому уже расстались со многими игроками из обоймы «Зенита».



Что касается усиления прямого конкурента, то переход сильного футболиста в другие клубы российского чемпионата только повышает уровень нашего футбола в целом, следовательно, повышается и уровень нашего клуба. Так что конкуренции мы не боимся», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Локомотив» объявил о переходе Джорджевича