«Локомотив» объявил о переходе Джорджевича

Нападающий Лука Джорджевич стал футболистом «Локомотива». В столичной команде футболист будет выступать под 22-м номером.



«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Локомотив». Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу своё будущее в «Локомотиве», — цитирует форварда пресс-служба „Локомотива“.



«Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука – хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды», — отметил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.



Джорджевич является воспитанником «Могрена», в составе которого дебютировал в 2011 году, а спустя год перебрался в «Зенит». В дальнейшем форвард на правах аренды выступал за «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину», а последние два года провёл в тульском «Арсенале».



В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий ни разу не вышел на поле, оставшись на скамейке запасных в четырёх матчах.

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