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«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы португальская «Брага» принимала датский «Брондбю». Встреча прошла в Браге на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились полузащитники Жоау Палинья и Андре Орта, а также нападающий Паулинью. Автором единственного гола гостей стал хавбек Петер Бюр.

Первая встреча «Браги» и «Брондбю», состоявшаяся в Дании 8 августа, завершилась победой португальской команды со счётом 4:2. Таким образом, «Брага» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с московским «Спартаком».

«Спартак» и «Брага» проведут первый матч в Португалии 22 августа, ответную — в России 29 августа.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2019, четверг. 21:45 МСК
Брага
Брага, Португалия
3 : 1
Брондбю
Брондбю, Дания
1:0 – Палинья – 19, 2:0 – Орта – 41, 3:0 – Паулинью – 67, 3:1 – Bjur – 85
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