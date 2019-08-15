«В костюме вы меня ещё увидите». Кононов – о победе над «Туном»

В зале для пресс-конференций долго никто не появлялся: журналисты уже начали шутить, что тренеры ушли через чёрный ход. Спустя минут 15 ожидания пришёл главный тренер «Туна» Марк Шнайдер и довольно жёстко подвёл итог матча:
— Мы очень хорошо начали, но дальше начали допускать непозволительно количество ошибок и терять мяч, а на таком уровне подобное не прощают. «Спартак» нас наказал.
На вопрос, за счёт чего его команда сегодня собиралась обыгрывать «Спартак», Шнайдер ответил коротко:
— Мы обращали внимание на слабые места – я просил игроков осознанно нагружать фланги атаками.
Напоследок слово взял пресс-атташе «Туна»: он поблагодарил всех за гостеприимство и сказал, что, несмотря на поражение, команда осталась довольна поездкой.
После к тренеру подошёл швейцарский журналист – он единственный, кто добрался до Москвы. Пока он брал интервью у Шнайдера, в зал зашёл Олег Кононов. Заметив это, главный тренер «Туна» подошёл к нему, пожал ему руку, что-то сказал, а потом неспешно покинул зал.
Слово взял Кононов. Приводим самые важные тезисы.
Что не получилось
— Нам не удались первые минуты — понятно, что у «Туна» была задача забить первыми, они это и сделали. Мы не смогли сдержать их атаки. Не думаю, что это «недонастрой»: после Грозного мы обращали внимание на грубые ошибки, которые были сделаны в Швейцарии. В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника. Если вспомнить первый матч, у них не было такой целостности на первых минутах.
На что обращали внимание
— Мы обращали внимание, что команда строит игру через седьмого номера (Мигель Кастроман) – он может отдать очень качественную передачу и взять игру на себя.
Почему не поменял Мирзова в перерыве
— С ним я поговорил в перерыве сам. Зная его характер и то, как он может играть, дал ему возможность проявить себя. Да, надо ещё работать над передачами – но он может это делать. Пока у него идёт адаптация, как и у других новых игроков.
Судьба Мельгарехо
— У нас был серьёзный разговор, в котором мы нашли точки соприкосновения. Сейчас он своей работой показывает, как надо тренироваться, чтобы попадать в заявку.
Пиджак
— Хочется и пошутить, и ответить серьёзно. Ранее я говорил, что буду одеваться так, как хочу — главное, чтобы было аккуратно и удобно. А в костюме вы меня ещё увидите.
- 15 августа 2019
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