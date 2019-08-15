«В костюме вы меня ещё увидите». Кононов – о победе над «Туном»

В зале для пресс-конференций долго никто не появлялся: журналисты уже начали шутить, что тренеры ушли через чёрный ход. Спустя минут 15 ожидания пришёл главный тренер «Туна» Марк Шнайдер и довольно жёстко подвёл итог матча:

— Мы очень хорошо начали, но дальше начали допускать непозволительно количество ошибок и терять мяч, а на таком уровне подобное не прощают. «Спартак» нас наказал.

На вопрос, за счёт чего его команда сегодня собиралась обыгрывать «Спартак», Шнайдер ответил коротко:



— Мы обращали внимание на слабые места – я просил игроков осознанно нагружать фланги атаками.



Напоследок слово взял пресс-атташе «Туна»: он поблагодарил всех за гостеприимство и сказал, что, несмотря на поражение, команда осталась довольна поездкой.

Шюррле – топ! Пока только он «Спартак» не может без приключений. Опять поиграл на нервах болельщиков.

После к тренеру подошёл швейцарский журналист – он единственный, кто добрался до Москвы. Пока он брал интервью у Шнайдера, в зал зашёл Олег Кононов. Заметив это, главный тренер «Туна» подошёл к нему, пожал ему руку, что-то сказал, а потом неспешно покинул зал.

Слово взял Кононов. Приводим самые важные тезисы.



Что не получилось



— Нам не удались первые минуты — понятно, что у «Туна» была задача забить первыми, они это и сделали. Мы не смогли сдержать их атаки. Не думаю, что это «недонастрой»: после Грозного мы обращали внимание на грубые ошибки, которые были сделаны в Швейцарии. В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника. Если вспомнить первый матч, у них не было такой целостности на первых минутах.

«Спартак» прошёл «Тун» в квалификации Лиги Европы. Это было непросто Все подробности матча.

На что обращали внимание



— Мы обращали внимание, что команда строит игру через седьмого номера (Мигель Кастроман) – он может отдать очень качественную передачу и взять игру на себя.



Почему не поменял Мирзова в перерыве

— С ним я поговорил в перерыве сам. Зная его характер и то, как он может играть, дал ему возможность проявить себя. Да, надо ещё работать над передачами – но он может это делать. Пока у него идёт адаптация, как и у других новых игроков.



Судьба Мельгарехо



— У нас был серьёзный разговор, в котором мы нашли точки соприкосновения. Сейчас он своей работой показывает, как надо тренироваться, чтобы попадать в заявку.



Пиджак



— Хочется и пошутить, и ответить серьёзно. Ранее я говорил, что буду одеваться так, как хочу — главное, чтобы было аккуратно и удобно. А в костюме вы меня ещё увидите.