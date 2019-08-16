Карпин уснул во время посещения кинотеатра с женой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал фотографию на своей странице в «Инстаграме», на которой он сидит в кинотеатре вместе с женой. Возлюбленная специалиста сделала совместный снимок в тот момент, когда муж уснул.

«Когда любимая жена привела в кино», — написал Карпин.

Фото можно посмотреть на странице Валерия Карпина в «Инстаграме».

В 6-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграет с «Уфой». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» 18 августа, начало — в 16:30 мск.

«Ростов», набрав 11 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В первых пяти матчах команда Карпина одержала три победы и дважды сыграла вничью.

Валерий возглавляет «Ростов» с декабря 2017 года. Ранее 50-летний российский специалист тренировал «Торпедо» из Армавира, «Мальорку» и московский «Спартак».