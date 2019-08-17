«Сельта» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 августа в 18:00

Сегодня, 17 августа, на стадионе «Балаидос» в Виго состоится матч 1-го тура чемпионата Испании сезона-2019/20 между «Сельтой» и мадридским «Реалом». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Реал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом. В роли его ассистентов выступят Диего Барберо и Хосе Энрике Наранхо Перес.

В минувшем сезоне «Реал», набрав 68 очков, занял третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. «Сельта» (41) финишировала на 16-м месте в таблице.

В сезоне-2018/19 «Королевский клуб» дважды выигрывал у «Сельты»: сначала — в Виго со счётом 4:2, затем — в Мадриде (2:0).