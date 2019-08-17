Караваев: «Зенит» со мной не контактировал, хочется прогрессировать в Европе

Защитник «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением о своём будущем.
«Кстати, вот эти мои слова про трансфер: «Никогда не говори «никогда»», — которые разошлись в прессе, вообще никак не относились к «Зениту». Меня журналист просто спросил о трансфере, речи о «Зените» в беседе не было. Но так сложилось, что именно в тот день вышел слух про питерский клуб. Со мной никто не контактировал, спокойно готовлюсь к следующим играм «Витесса». Вполне могу остаться в клубе.
Приоритет — остаться в Европе? Надо смотреть по задачам команды. Играть в Лиге чемпионов для футболиста – тоже важно. Хочется продолжать в Европе, прогрессировать. Я уже говорил, что мне нравится Бундеслига, но надо смотреть и думать, зависит от команды. От России нельзя тоже отказываться, потому что это возможность играть в Лиге чемпионов, но сейчас есть желание продолжать пробовать силы в Европе», — сказал Караваев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 17 августа 2019
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