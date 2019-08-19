«Спартак» — ЦСКА: видео всех голов дерби

В матче 6-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» обыграл ЦСКА — 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.
«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.
Видео голов можно посмотреть на канале РПЛ в RuTube:
Первый гол Жиго.
Гол Фернандеса.
Второй гол Жиго.
- 19 августа 2019
-
23:51
-
23:51
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:32
-
23:27
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
23:03
-
22:59
-
22:57
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:48
-
22:47
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:39
-
22:35
-
22:34
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:13
-
22:10
-
21:59