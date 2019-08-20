Кононов: горжусь, что у «Спартака» такие болельщики

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высоко оценил поддержку болельщиков красно-белых после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).



«Когда болельщики „Спартака“ гонят вперёд, это фантастическое ощущение. Я знал это, работая в других командах. Но сейчас, когда работаю в „Спартаке“, у меня есть чувство гордости за то, что у нас такие болельщики. Горжусь за ребят, которые чувствуют это и хотят все силы отдать для победы», — сказал Кононов в интервью пресс-службе «Спартака».

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.



В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.