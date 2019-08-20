Кононов: Жиго не дождётся, что будет играть центральным нападающим

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов положительно оценил игру французского защитника Самуэля Жиго в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), но заметил, что не собирается использовать его на позиции центрального нападающего.



«Конечно, я положительно оценю игру Жиго. Но Самуэль не дождётся того, что он будет играть центральным нападающим. Вот так из глубины пусть подключается. Он это любит делать на тренировках. Я только буду рад, если это будет приносить пользу», — сказал Кононов в интервью пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне 25-летний Жиго забил три гола в чемпионате России и является лучшим бомбардиром «Спартака».

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.