Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вульверхэмптон» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кононов: Жиго не дождётся, что будет играть центральным нападающим

Кононов: Жиго не дождётся, что будет играть центральным нападающим
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов положительно оценил игру французского защитника Самуэля Жиго в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), но заметил, что не собирается использовать его на позиции центрального нападающего.

«Конечно, я положительно оценю игру Жиго. Но Самуэль не дождётся того, что он будет играть центральным нападающим. Вот так из глубины пусть подключается. Он это любит делать на тренировках. Я только буду рад, если это будет приносить пользу», — сказал Кононов в интервью пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне 25-летний Жиго забил три гола в чемпионате России и является лучшим бомбардиром «Спартака».

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

Жиго: это самый большой матч для меня, эта победа для фанатов «Спартака»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент