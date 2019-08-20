Кононов: Жиго не дождётся, что будет играть центральным нападающим

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов положительно оценил игру французского защитника Самуэля Жиго в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), но заметил, что не собирается использовать его на позиции центрального нападающего.
«Конечно, я положительно оценю игру Жиго. Но Самуэль не дождётся того, что он будет играть центральным нападающим. Вот так из глубины пусть подключается. Он это любит делать на тренировках. Я только буду рад, если это будет приносить пользу», — сказал Кононов в интервью пресс-служба «Спартака».
В нынешнем сезоне 25-летний Жиго забил три гола в чемпионате России и является лучшим бомбардиром «Спартака».
«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.
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